28 pv’s voor corona-inbreuken gaande van pingpongende illegalen en barbecuefeestjes tot een ijsboer die op ronde was Tom Vierendeels

07 april 2020

11u20 22 Liedekerke De lokale politiezone TARL stelde afgelopen weekend 28 processen-verbaal op voor corona-inbreuken in de vier gemeenten van het grondgebied. Daarvoor waren elke dag drie extra patrouilles de baan op. De overtredingen zijn divers, van een verboden barbecue tot een ijsboer die op ronde was. We lijsten ze hieronder per gemeente op.

Ternat

In de Heidestraat werden zeven personen betrapt op samenscholen. De groep had afgesproken om samen te eten en pingpong te spelen. Ze kregen een proces-verbaal voor inbreuken op niet-essentiële verplaatsingen en het samenscholingsverbod. Bovendien bleken zes personen illegaal in ons land te verblijven. Ze werden ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Affligem

Een ijsboer die met een ijskar rondreed om ijsjes te verkopen kreeg een onmiddellijke schikking van 750 euro. Dit voor het niet-naleven van het bevel tot sluiting van handelszaken. In de Ternatstraat werd een barbecuefeestje stilgelegd. Er werden processen-verbaal opgesteld voor niet-essentiële verplaatsingen en inbreuken op het samenscholingsverbod.

Roosdaal

In de Profetenstraat werden dertien personen betrapt tijdens een barbecuefeestje. Onder hen waren ook zeven minderjarigen aanwezig. Voor alle meerderjarigen werd een proces-verbaal opgesteld. Op de Ninoofsesteenweg werden dan weer vier personen geverbaliseerd omdat ze een paasfeestje hielden. Er werden processen-verbaal opgesteld voor het samenscholen en voor de niet-essentiële verplaatsingen. Tot slot werd in de Brusselstraat een wagen aangetroffen waarin een persoon een joint aan het roken was. Deze persoon krijg zowel voor het illegaal bezit van verdovende middelen als voor de niet-essentiële verplaatsing een proces-verbaal. De joint werd in beslag genomen.

Liedekerke

Een alerte burger alarmeerde de politie via 101 over een bijeenkomst in een appartement in de Opperstraat. De politie trof er twee personen aan die waren samengekomen om bij te praten. Er werd een proces-verbaal voor een niet-essentiële verplaatsing opgesteld. Aan het station werden dan weer twee reizigers onderschept die op een trein van Brussel richting Denderleeuw zaten. Ze gingen schilderwerken uitvoeren of hadden die uitgevoerd en kregen een proces-verbaal voor een niet-essentiële verplaatsing. Tot slot werd een wagen met drie inzittenden in de Platanenlaan aan de kant gezet. Het trio kreeg processen-verbaal voor het samenscholen en voor een niet-essentiële verplaatsing.

“Samen werken aan veiligheid”

“Onze zone heeft elke dag drie extra patrouilles op de baan voor de handhaving van coronamaatregelen”, klinkt het bij de politie. “De noodzaak aan handhaving blijkt uit de tussenkomsten van het voorbije weekend. Burgers kunnen zowel verdachte handelingen, personen of voertuigen als inbreuken op de coronamaatregelen melden via het noodnummer 101. Deze tussenkomsten hebben als bedoeling de overheidsmaatregelen te handhaven en het aantal besmettingen tot een minimum te beperken. Onze politiemedewerkers doen dit met gevaar voor hun eigen gezondheid en die van hun naasten. Overtreders werken het aantal besmettingen alleen maar in de hand en belasten onnodig de zorghulpverlening. Samen werken aan veiligheid. Samen tegen corona! Als je door uw handelingen de verspreiding van het virus in de hand kan werken stel je ze uit of voer je ze niet uit.”

