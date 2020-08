25-tal foorkramers voert actie na schrappen Kermis Opperstraat, politie moet bemiddelen: “Het is een kwestie van overleven voor ons” Tom Vierendeels

26 augustus 2020

12u30 4

Liedekerke Een 25-tal foorkramers uit heel Vlaanderen voerde woensdagochtend actie aan het gemeentehuis van Liedekerke. Ze wilden een overleg om Kermis Opperstraat alsnog coronaproof te laten doorgaan. Nadat ze eerst afgewimpeld werden, bezetten ze de ingang van het gemeentehuis. Uiteindelijk kwam de politie ter plaatse om te bemiddelen. "Dit is een noodkreet, want voor ons gaat het nu over overleven", klinkt het.

De foorkramers verzamelden woensdagochtend in Liedekerke om het bestuur duidelijk te maken dat ze zich niet kunnen verzoenen met het afgelasten van Kermis Opperstraat. “Ze hebben die kermis gewoon uit gemakzucht afgelast”, zegt Jean Trehout, Vlaams voorzitter van de vzw Ter Verdediging der Belgische Foorreizigers, samen met foorkramers Fonzy Slootmakers en Denis De Voghel. “Er is geen enkel overleg met ons geweest. De mail met de mededeling ontvingen we dinsdag. We hebben begrip voor de omstandigheden, maar een kermis coronaproof laten doorgaan kunnen we en dat hebben we al bewezen.” Ze verwijzen daarbij naar onder meer de Gentse Zomerfoor, Aarschot - waar nu een kermis in overleg met de gemeente doorgaat -, Ertvelde en de Banneuxwijk in Hasselt, waar Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) op bezoek ging en aangaf dat kermissen wel degelijk coronaproof georganiseerd kunnen worden.

Om nu in augustus al iets af te schaffen voor oktober is toch snel. Er moeten uiteraard toegevingen langs beide kanten worden gedaan De actievoerders

“Er zijn zelfs verschillende draaiboeken opgesteld door Belgische foorkramers die in heel Europa worden gebruikt, mits de nodige lokale aanpassingen”, gaan de mannen verder. “Het is toch straf dat die in ons land zelf niet gebruikt kunnen worden. De gemeente heeft ons ook niet gevraagd of het mogelijk was alles coronaproof te kunnen organiseren. We kunnen dit, maar dan wel zonder alle andere randanimatie zoals de grote tent en gelegenheidsterrasjes langs het parcours.” Ze verwijzen ook naar hun actie van vorige week in Oost-Vlaanderen. “Toen gaf ook de gouverneur van die provincie aan dat kermissen kunnen doorgaan.”

Toegevingen

Indien de coronacijfers omhoog schieten, beseffen de foorkramers dat het anders georganiseerd zal moeten worden, of zelfs niet. “We hechten enorm veel belang aan ieders veiligheid en gezondheid”, luidt het. “Die van onze klanten, maar evengoed van onze kinderen. Maar als je met twintig- à dertigduizend naar de zee mag gaan en als pretparken geopend mogen blijven, waarom zou een kermis dan niet kunnen? Als er in verschillende gemeenten kermissen doorgaan zul je ook al een grotere spreiding van de bevolking hebben en trekt niet iedereen naar de zee. Momenteel mogen evenementen met 200 personen doorgaan, in september met 400 en hopelijk in oktober met 800 aanwezigen. Om nu in augustus al iets af te schaffen voor oktober is toch snel. Er moeten uiteraard toegevingen langs beide kanten worden gedaan.”

Noodkreet

Voor hen is het een kwestie van overleven geworden. “We zijn al verschillende maanden kwijt”, luidt het. “We staan nu niet meer op de kermis om iets te verdienen, maar wel om echt te overleven. Facturen moeten worden betaald en onze kinderen moeten we nog eten kunnen geven. Na oktober gaan we de winter in en daarom hopen we toch nog iets te kunnen sparen. Laat ons verdienen wat we kunnen en laat ons de laatste kruimels die we kunnen meepakken ook effectief pakken. Deze actie is een noodkreet.”

Trehout trok uiteindelijk met een afgevaardigde van de vakbond naar binnen, maar daar werd hen aangegeven dat er niemand van het bestuur aanwezig was en ook niet ter plaatse kon komen. Er werd hen gevraagd om een afspraak te maken. Verschillende foorkramers namen daar geen genoegen mee, onder meer omdat sommigen tot honderd kilometer hadden gereden. Daarop werd geprobeerd in groep het gemeentehuis binnen te dringen en werd de ingang bezet, waarop de politie werd verwittigd. Een viertal ploegen van de zone TARL kwam ter plaatse. Na nog geen tien minuten overleg werd een afspraak met burgemeester Steven Van Linthout (CD&V) voor donderdagnamiddag vastgelegd en werd iedereen weggestuurd. Als het overleg op niets uitdraait, sluiten de foorkramers verdere acties niet uit.