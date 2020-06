‘De allereerste keer’-zangeres Rita Deneve krijgt postuum plein naar haar vernoemd. Het is meteen ook de allereerste vrouwennaam in het straatbeeld Tom Vierendeels

26 juni 2020

11u42 0 Liedekerke Zangeres Rita Deneve, gekend van haar hit ‘De Allereerste Keer’, krijgt een plein in de Opperstraat naar haar vernoemd. Deneve woonde tot haar 21 in Liedekerke en heeft de gemeente altijd een warm hart toegedragen. De inhuldiging zal waarschijnlijk rond het weekend van kermis Opperstraat gebeuren.

De gemeenteraad heeft donderdagavond het licht op groen gezet op het heringerichte parkeerpleintje naast café Lido om te dopen tot Rita Deneveplein. De zangeres overleed in januari 2018 op 73-jarige leeftijd nadat ze de strijd tegen kanker verloor. “Het idee ontstond na de oproep van Sofie Lemaire om meer straten naar opmerkelijke vrouwen te vernoemen”, legt burgemeester Steven Van Linthout (CD&V) uit. “Het deed ons beseffen dat we in Liedekerke geen enkele straat hebben die de naam van een vrouw draagt.” En het bestuur dacht dan snel aan Rita Deneve.

“Ze is afkomstig van de Opperstraat en aangezien de heringerichte parking daar ligt bereikten we snel een akkoord”, gaat het verder. “We hebben dit wel eerst afgetoetst bij haar kinderen en die gingen volledig akkoord. Ondanks ze al vele jaren weg was uit Liedekerke lag haar hart hier nog altijd. Bedoeling is om de straatnaam in het weekend van kermis Opperstraat, of alleszins rond die periode, in te huldigen.”

Vlaamse hitlijsten

Deneve werd op 6 december 1944 geboren in Liedekerke. Haar carrière startte in 1961 onder de artiestennaam ‘Rita D.’. Zes jaar later brak ze door in de talentenjacht Canzonissima op de toenmalige BRT. Haar grootste hit scoorde ze in 1971 met ‘De Allereerste Keer’. Het feestelijke uptempo-nummer stond twaalf weken genoteerd in de Vlaamse hitlijsten en groeide uit tot een tijdloze meezinger. Rita nam ook driemaal deel aan de voorrondes voor een Belgische inzending voor het Eurovisiesongfestival. Daarnaast was ze ook op televisie te zien in ‘Slisse & Cesar’ en in ‘Postbus X’. Daarnaast was ze docente aan het Hoger Instituut voor Dramatische Kunsten in Antwerpen.

De Plesj Rockt

Hoewel ze al vele jaren in Mechelen woonde, heeft ze de band met haar geboortedorp nooit laten breken. Als vertegenwoordigster van de Royal Air Force kwam ze er ook regelmatig langs om Wapenstilstand te herdenken. In 2012 kon burgemeester Van Linthout, die toen organisator van De Plesj Rockt was, de zangeres strikken voor een optreden. Daar was ze al lang mee gestopt, maar voor de Liedekerkse fans maakte ze toen een uitzondering. “Enkele fans hadden op Facebook een pagina gemaakt waarmee ze duidelijk maakten dat ze mij op de Plesj Rockt wilden”, liet ze toen in deze krant optekenen. “Dan raken ze mijn gevoelige snaar natuurlijk. Na enkele maanden twijfelen heb ik dan toch beslist om na twintig jaar opnieuw op een podium te staan.” Het werd een emotioneel moment. “Op voorhand had ik heel wat last van zenuwen, maar toen ik aan het zingen was en iedereen zo mee zag zingen kreeg ik toch traantjes in mijn ogen. Fysiek woon ik nu ver weg, maar mijn hart is steeds in Liedekerke gebleven. Het doet plezier veel mensen van vroeger terug te zien.”