Lichtpuntjes in een donker jaar: dit zijn de kerstkindjes van 2020

Volledig scherm Sadie Van Hoe en de trotse ouders Joke en Jeroen. © Sam Vanacker

Of ze de eerste kerstbaby was, is moeilijk met zekerheid te zeggen. Maar Sadie was er om 0.31 uur wel vroeg bij. Zij zag het levenslicht in Izegem.

Volledig scherm Nkunim-Ba Kwartemaa Boamah en haar ouders Linda en Philip. © rv

De ouders van Nkunim-Ba moesten net iets langer wachten. Hun spruit werd om 1.14 uur geboren in Jan Palfijn in Merksem.

Volledig scherm Kerstbaby Olivia. © rv

Niet veel later was het aan Olivia, die om 1.23 uur ter wereld kwam in AZ Nikolaas in Sint-Niklaas.

Volledig scherm Tom Supeene en Vanessa Hostens met hun zoontje Walt. © RV

Met een kleine tien minuten verschil maakte Walt vervolgens een maand te vroeg zijn opwachting, om 1.33 uur in AZ Delta in Rumbeke.

Volledig scherm Mama Amina Hadzimusic en haar kersverse zoon Adnan. © Kim Aerts

In Leuven was het wachten tot 5.45 uur op de komst van Adnan, in het Heilig Hart-ziekenhuis.

Volledig scherm Mama Cindy Verhenne, papa David Bruwier en kerstkindje Danté. © Cindy Verhenne

Over naar het Imeldaziekenhuis in Bonheiden, waar Danté 6 uur op het geboortekaartje liet noteren.

Volledig scherm Aurélien en Amélie met Isaac. © Maxime Petit

Terug naar West-Vlaanderen dan, waar Isaac zich om 6.45 uur aan de wereld voorstelde in AZ Delta in Menen.

Volledig scherm Papa Gert-Jan en mama Judith mochten kerstkindjes Emily en Olivia verwelkomen. © AZ Turnhout

Dubbel geluk in AZ Turnhout, waar tweeling Emily en Olivia zich aandiende tussen 7.23 en 7.26 uur.

Volledig scherm Lien Deroo en Thomas Verhaeghe met zoontje Maurice. © RV

De eerste die het licht zag toen het al licht was, is Maurice. Hij verblijdde zijn ouders omstreeks 8.30 uur in AZ Delta in Rumbeke.

Volledig scherm Basile is het zoontje van Michael Vandewalle en Joke Fossaert. © RV

En nog in AZ Delta was het om 11.15 uur aan Basile.

Volledig scherm Elfriede, een dochter voor Janny Gazola en Michael Van den Hove. © Michael Van den Hove

Over naar Oost-Vlaanderen, waar Elfriede ter wereld kwam om 14.02 uur in het Aalsterse ASZ.