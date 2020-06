Zevende editie Vijverkaffee gaat niet door Sam Vanacker

10 juni 2020

12u03 0 Lichtervelde Het zal stil zijn aan Papes Putten tussen 7 en 16 augustus. Het team achter het Vijverkaffee heeft na lang wikken en wegen besloten dat er deze zomer geen zevende editie van de populaire pop-upzomerbar komt.

“In de eerste plaats willen we geen gezondheidsrisico’s nemen”, zegt Jeroen Missinne van het Vijverkaffee. “We hebben alle begrip voor de opgelegde maatregelen, maar die maatregelen zorgen er wel voor dat we het Vijverkaffee niet kunnen organiseren zoals we het zouden willen. Het aantal bezoekers beperken, ver uit elkaar gaan zitten, mondmaskers dragen en bedienen aan tafel of bezoekers laten aanschuiven tussen rijen nadars om aan een pintje te geraken,... dat ligt gewoon te ver van de sfeer die we telkens rond de vijvers proberen te creëren. We laten het caféhouden voor deze zomer dus over aan de professionals. Die kunnen de steun goed gebruiken.”

Playlist

Het team achter het Vijverkaffe geeft wel nog mee dat er overdag altijd een wandelingetje gemaakt kan worden langs de vijvers van Papes Putten, op voorwaarde dat de social distancing gerespecteerd wordt en dat er geen afval achtergelaten wordt. Wie trouwens overweegt om thuis in de tuin een mini-vijverkaffee te houden deze zomer, kan de playlist van vorig jaar terug vinden via deze link op Spotify.