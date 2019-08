Zesde Vijverkaffee belooft opnieuw succes te worden Sam Vanacker

08 augustus 2019

16u48 5 Lichtervelde Tussen vrijdag 9 en zondag 18 augustus wordt Papes Putten ongetwijfeld terug ‘the place to be’ in Lichtervelde. Aan de oevers van de vijver in de Weststraat 56 opent vrijdag het Vijverkaffee. De organisatie pakt voor de zesde editie uit met een aantal nieuwigheden.

Wat in 2014 begon als een idee van vier vrienden om wat volk op de been te krijgen voor een spelletje kubb en volleybal is vijf edities later uitgegroeid tot een van de grootste zomerbars in onze regio, met veertig medewerkers. Niet alleen is de locatie fantastisch, weinig zomerbars hebben een activiteitenaanbod dat zo breed is als dat van het Vijverkaffee. Elke dag valt er wat te beleven, gaande van optredens tot uitgebreide kinderanimatie.

Podium verdwenen

De meest in het oog springende nieuwigheid is dat het grote podium aan het water verdwenen is. In de plaats daarvan staat er nu een ponton met een terras. “Een bewuste keuze”, legt Jeroen Missinne van de organisatie uit. “De optredens en de films laten we voortaan in een aparte tent plaatsvinden. Zo kunnen bezoekers kiezen of ze rustig willen genieten van een optreden of liever nog wat drinken op het terras. Bovendien worden de optredens zo ook intiemer.”

Nieuwe kindertent

Nog nieuw is dat de springkastelen verdwenen zijn, al betekent dat niet dat de kinderen op hun honger moeten blijven zitten. “Aan de overkant van het water hebben we een speciale kindertent met bijhorende bar opgezet”, gaat Missinne verder. “Er kunnen allerlei spelletjes gespeeld worden en ook de meeste kinderanimatie zal daar plaatsvinden. De springkastelen hebben we vervangen door een box met grote opblaasbare ballen. Dat ballentapijt is vergelijkbaar met een springkasteel, maar een pak milieuvriendelijker.”

Het tiendaagse feest staat bol van de activiteiten. Ter gelegenheid van de opening komt Marino Punk vrijdag optreden om 19 uur. Om 21 uur verzorgen The Van Jazzndts een dj-set. Op zaterdag is er een volleybaltornooi, kindergrime, kinderdans, een yoga-initiatie een barbecue en een optreden van de band Red Spot Avenue. Op zondag is er een kaarting, kindergrime, kinderbingo en een akoestisch optreden van Pauwel De Meyer. Het tiendaagse activiteitenprogramma vind je op www.vijverkaffee.be.