Zes gemeenten vragen bijkomend onderzoek naar ondergronds brengen hoogspanningslijn Ventilus Sam Vanacker

15 september 2020

14u52 0 Lichtervelde Afgelopen week hebben Brugge, Lichtervelde, Oostkamp, Torhout, Zedelgem en Wingene een gezamenlijke brief gestuurd naar de Vlaamse en Federale regering over het project Ventilus. De zes burgemeesters willen dat er tijd vrijgemaakt wordt voor verder onderzoek naar alternatieven voor de bovengrondse hoogspanningslijn.

“We stellen vast dat een aantal alternatieven die vanuit de actiecomités geopperd werden onvoldoende onderzocht werden door de verschillende onderzoeksplatformen. Meermaals werd daarbij het argument gebruikt dat er te weinig tijd voorhanden is”, aldus Dirk De fauw, Jan de Keyser, Hendrik Verkest, Kristof Audenaert, Ria Beeusaert-Pattyn en Annick Vermeulen (allen CD&V).

Concreet hebben de burgemeesters het over het ondergronds brengen van een deel van het traject van de hoogspanningslijn. Daarvoor zou in principe voor gelijkstroom gekozen moeten worden, omdat een lijn met wisselstroom slechts over een beperkte afstand ondergronds kan worden gebracht. Maar eind augustus maakte Ventilus bekend dat er voor wisselstroom gekozen zou worden, wat inhoudt dat de lijn bovengronds zou komen. Burgerplatform Leefbaar E403 opperde toen al dat de wil om alternatieven te bekijken er niet eens was.

De burgemeesters lijken met de brief de mening van de burgerplatformen bij te treden. Ze willen dat ‘het tijdsvenster verruimd wordt om extra kennis te verwerven bij een mogelijk gebruik van gelijkstroom in het Ventilus-project.’ De gemeenten zullen samen hun bevolking inlichten als ze reactie krijgen vanuit de Vlaamse en Federale regering.