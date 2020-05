WZC ‘t Hof neemt babbelbox in gebruik Sam Vanacker

11 mei 2020

17u05 0 Lichtervelde In navolging van heel wat woon-en zorgcentra in Vlaanderen heeft ook WZC ‘t Hof in Lichtervelde nu een babbelbox. Zo kunnen bezoekers voortaan veilig van achter glas live met de bewoners praten.

“Op het binnenplein hebben we tegen het raam van de cafetaria een tentje gezet met daarin een tafel, een luidspreker en een micro”, legt directeur Koen Ramboer uit. “Binnen in de cafetaria, veilig achter glas, hebben we dezelfde opstelling voor de bewoners, voor de bewoners die wat minder goed horen ligt ook een koptelefoon klaar. De kabels? Die komen eenvoudigweg binnen door een van de schuiframen van de cafetaria op een klein kiertje te zetten. Een prima oplossing en maandag kregen we niets dan positieve reacties van de familie.”

Veel dynamischer

De grote troef van de babbelbox is volgens Ramboer dat er twee bezoekers tegelijk kunnen komen. “Op voorwaarde dat ze onder hetzelfde dak wonen, kunnen er telkens twee mensen plaatsnemen in het tentje buiten. Dat zorgt sowieso voor een veel dynamischer gesprek dan wanneer je één op één moet praten.”

Wie de babbelbox wil gebruiken, dient wel op voorhand een afspraak te maken. Dat kan eenvoudig via de website van het Sociaal Huis. Online is er een reservatiemodule te vinden waar je meteen de beschikbaarheid van de babbelbox te zien krijgt. Ook telefonisch een afspraak maken kan via 051/70.84.70.