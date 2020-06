Woonzorgcentrum ‘t Hof versoepelt bezoekregeling Sam Vanacker

10 juni 2020

14u54 0 Lichtervelde In woon-en zorgcentrum ‘t Hof in Lichtervelde wordt de bezoekregeling aangepast. Er worden twee bezoekruimtes ingericht die vanaf volgende week in gebruik worden genomen.

Bij de eerdere versoepeling van de regels besloot ‘t Hof om de babbelbox in gebruik te houden en nog geen bezoek binnen te laten, maar daar komt nu verandering in. “We vervangen de huidige babbelbox en videochat door het inrichten van twee bezoekruimtes, waar er maximum twee personen in alle privacy een familielid kunnen ontmoeten. Voor de bewoners van het gelijkvloers gaan we onze stille ruimte, links van de onderdoorgang op het binnenplein, inrichten als bezoekruimte. Voor de bewoners van de bovenverdieping richten we een vergaderlokaal in als bezoekruimte.”

De directie benadrukt wel dat er strenge maatregelen in acht genomen moeten worden bij een bezoek. Social distancing blijft de norm en bezoekers dienen zelf een mondmasker mee te brengen. Lichamelijk contact moet vermeden worden en handen dienen ontsmet te worden. De bezoekruimtes zullen na elk bezoek ontsmet worden. Een bezoek kan maximaal een half uur duren. Reserveren kan via de website van het Sociaal Huis. De nieuwe regeling gaat pas in vanaf maandagnamiddag, maar voor Vaderdag wordt een uitzondering gemaakt. Zondag kan je op bezoek komen tussen 10 en 11 uur, mits reservering en met inachtname van de veiligheidsmaatregelen.