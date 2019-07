Woon-en zorgcentra van Lichtervelde en Gits delen voortaan samen een ijskarretje: “Perfecte dag gekozen om de kar in te wijden” Sam Vanacker

25 juli 2019

17u30 0 Lichtervelde Bewoners van het Lichterveldse woonzorgcentrum ‘t Hof en hun collega’s van Ter Linde in Gits genieten voortaan in stijl van hun ijsjes. De directies van beide rusthuizen haalden samen een houten ijskarretje in huis. Een mooi voorbeeldje van teamwork, want de kar werd gemaakt in het VTI van Roeselare, geschilderd in Gits en versierd in Lichtervelde. Donderdag werd de kar officieel in gebruik genomen.

Het idee voor de kar ontstond in Gits. “Vroeger schakelden we een extern bedrijfje in of huurden we een karretje om tijdens hete zomerdagen ijsjes te kunnen uitdelen aan de bewoners en aan het personeel. Maar als er bijna tweehonderd mensen een ijsje eten dan lopen die facturen snel op”, legt directeur Jan Saelens van Ter Linde uit. “Ik bedacht dat we dan even goed zelf een ijskarretje konden kopen en begon te zoeken op het internet. Die zoektocht draaide op niets uit, tot iemand me vertelde dat de houtafdeling van het VTI soms zulke projecten uitvoert. Ik nam contact op met het VTI van Roeselare en ze gingen op mijn vraag in, al hing er een prijskaartje van vijfhonderd euro aan.”

“Mijn collega Jan Saelens belde me met de vraag of ik het zag zitten om samen een ijskarretje te kopen”, legt Lichtervelds directeur Koen Ramboer uit. “Een prima idee, want we delen met zo’n weer uiteraard graag ijsjes uit aan de bewoners. Bovendien gaat het om een relatief kleine investering.” De OCMW’s van Hooglede en Lichtervelde werken al langer samen voor bepaalde projecten. Zo investeerden ze eerder al samen in een bedlift en ook voor de selectie van personeel wordt samengewerkt.

Enkele weken geleden werd een mooi houten ijskarretje geleverd in Gits. “Onze technische dienst heeft het ruwe hout helemaal wit geschilderd”, gaat Hoogleeds OCMW-voorzitter Dimitri Carpentier (Allen 8830) verder. Daarna ging het met de bestelwagen naar Lichtervelde voor de afwerking. “Onze ergotherapeute Myriam Lievens heeft voor de versiering en de belettering gezorgd”, zegt Lichtervelds OCMW-voorzitter Ann Gunst (CD&V). “Er is even over de naam nagedacht, maar uiteindelijk hielden we het op ‘crèmekarre’. Het resultaat mag er zijn en zorgt voor een stukje nostalgie en beleving voor de bewoners. En we hadden geen betere dag kunnen uitkiezen om het in gebruik te nemen.”

Welke gemeente het karretje wanneer mag gebruiken, is wel nog niet helemaal duidelijk. “Concrete afspraken hebben we niet gemaakt”, zegt Koen. “Het rusthuis dat het nodig heeft en de moeite doet om het karretje te komen ophalen bij de ander, mag het ook gebruiken.”