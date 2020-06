Wolf wordt meer eethuis dan café: “Reserveer op voorhand tafeltje” Sam Vanacker

04 juni 2020

12u25 0 Lichtervelde De horecazaken zijn volop aan het meten en aan het puzzelen om volgende week veilig de deuren te kunnen openen. Wolf in Lichtervelde, een lang, smal café met een toog van 9,5 meter, gooit het concept om. De zaak wordt meer eethuis dan café. Klanten zullen ook moeten reserveren en aan de ingang komt een bordje met het aantal beschikbare plaatsen.

“Onze toog kunnen we niet gebruiken”, zegt Henk Boucquez. “Voorheen was hier soms tweehonderd man aanwezig, maar nu zullen er maximaal 40 mensen tegelijk kunnen zitten. Daarvoor gaan we het voorste en het achterste gedeelte van het café gebruiken. Omdat er ruimte moet zijn om te passeren van het ene naar het andere deel zullen geen tafeltjes voor de toog staan. De focus zal vooral op eten liggen, weliswaar met een beperkte kaart.”

Ook takeaway

“Wie hier een spaghetti komt eten, reserveert een tafeltje op voorhand, al wordt het wel wat puzzelen. Aangezien de keuken weer open is, gaan we met Wolf trouwens ook takeaway lanceren. Het after dinner-gegeven, waarbij vooral jongere mensen spontaan op een wat later uur naar het café komen, zal de komende maanden sowieso op een lager pitje staan. Iedereen blijft welkom, ook om iets te drinken aan tafel, maar de plaatsen zijn beperkt. Aan de ingang ga ik een bordje hangen waar ik het aantal beschikbare plaatsen op ga schrijven. Als er een tafeltje vrijkomt, ga ik mee naar buiten en dan pas ik het cijfer aan. Het wordt heel vreemd werken, maar we zijn wel opgelucht dat we terug open kunnen.”

Het gemeentebestuur van Lichtervelde liet ondertussen weten dat horecazaken de parkeerplaatsen voor hun deur kunnen gebruiken als terras. “Daar maken we dankbaar gebruik van. Op de vier parkeerplaatsen voor de zaak komt straks een terras, goed voor ongeveer twintig man.”