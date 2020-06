Wisselbeker 10.000-stappenclash weer in Lichtervelde Sam Vanacker

15 juni 2020

16u26 0 Lichtervelde De wisselbeker van de jaarlijkse 10.000-stappenclash van Logo Midden West-Vlaanderen staat opnieuw in Lichtervelde. Voor de vierde keer ging de winst van de intergemeentelijke stappenwedstrijd naar Lichtervelde. De beker werd maandagvoormiddag overhandigd.

“De maatregelen tegen de verspreiding van COVID-19 zorgden duidelijk voor een stijging in het aantal stappen. In totaal werden er in de dertien deelnemende gemeenten 321.462.186 stappen gezet, tegenover 288.710.698 vorig jaar”, aldus Lien Vandenberghe van Logo. Zij kwam maandag de beker overhandigen op de binnenkoer van het gemeentehuis. “Lichtervelde neemt revanche na een tweede plaats vorig jaar, weliswaar van heel nabij gevolgd door de Mesenaars.”

Een deel van de winst van Lichtervelde is alvast te danken aan de wandelaars van de Margrietestappers. Zij stippelden wandelingen uit tijdens de lockdown en deden dat heel bewust in eigen omgeving. De club stippelde twee bepijlde wandelroutes uit van respectievelijk 5 en 8 kilometer. Beide routes zijn ook te combineren. De routes zelf afleggen kan nog steeds. Starten kan aan het infopaneel aan de kerk in de Hoogstraat.