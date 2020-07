Winkeliers hangen stripcovers uit: speur mee en win een strippakket CDR

23 juli 2020

In het kader van #8810congé, het coronaproof zomeraanbod, lanceert de gemeente Lichtervelde een stripverhalenspeurtocht. Van 27 juli tot 30 september hangen er bij 24 lokale handelaars en winkeliers stripverhalencovers uit. Aan elke cover is een vraag gekoppeld, via een letter uit elk antwoord kan je een slagzin vormen en zo misschien wel een stripverhalenpakket winnen. Deelnemingsformulieren voor de zoektocht zijn hier te vinden, maar kan je ook afhalen tijdens de openingsuren aan de kassa van het zwembad of aan het loket in het gemeentehuis. De antwoorden moeten ten laatste tegen 4 oktober binnen zijn in de brievenbus van de sportdienst, naast de ingang van de cafetaria van de sporthal.