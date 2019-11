Willen is Kunnen brengt ‘De Laatste Koers’ op de planken SVR

16u47 0 Lichtervelde Toneelkring Willen is Kunnen brengt eind november een nieuwe productie op de planken in zaal De Zwaan. Dit keer werd gekozen voor ‘De Laatste Koers’, een tragikomedie in vier bedrijven door Gert de Meulenaere in een regie van Johan De Craemer.

Het stuk gaat over de laatste wedstrijd van een wielrenner. Waarom het zijn laatste koers is en hoe hij daarover denkt kom je te weten tijdens de opvoering. De regie is in handen van Johan De Craemer. Hij afkomstig uit Aarsele en woont in Tielt. Hij is de huisregisseur van ’t Aerseels Volkstoneel en regisseerde ook al bij het Tielts Volkstoneel, de Totetrekkers uit Wingene en de Loridans Kring van Pittem.

De cast van De Laatste Koers bestaat uit Marcel Verslype (Rudy Declercq), zijn vrouw Rita (Christine Vannieuwenhuyse), hun zoon Davy (Sam Maertens), en hun dochter Katrien (Lieselotte Bataillie). Verder zijn er nog Simone de caféuitbaatster (Bernette Goemaere) met haar dochter Bianca (Elke Vermeersch), caféhulp Gilbert (Hedwig Maertens), dierenarts Bart Deprez (Matthijs Missinne), dokter Olivier Van Kerckhove (Boudewijn Van Colen) en Yvette van de superette (Petra Van de Sande). Ook ploegleider Jacky Verbiest (Bart Alliet) speelt een rol. Verder kan Willen is Kunnen opnieuw rekenen op teksthulp Vera Vallaeys, de mannen van klank en licht Tom Deblaere en Koen Vandendriessche en toneelmeester Wouter Decaluwe.“

Er zijn tien voorstellingen voorzien in De Zwaan. Kaarten kosten 8 euro en zijn verkrijgbaar via Petra Van de Sande en Wouter Decaluwe of via de acteurs en medewerkers. Er wordt gespeeld op zaterdag 23/11, 30/11, 7/12, 14/12, 21/12 om 20 uur. Op zondag 24/11, 08/12, om 15 uur en op zondag 01/12 om 18 uur. Donderdag 19/12 om 20 uur. Vrijdag 13/12 om 20 uur.