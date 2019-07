Willem Vermandere stelt tentoon in Sint-Jacobuskerk Sam Vanacker

16 juli 2019

12u57 0 Lichtervelde Naar aanleiding van de Margarethafeesten loopt er vanaf donderdag een tentoonstelling met werk van Willem Vermandere in de kerk van Lichtervelde. Het is ondertussen al het vierde jaar op rij dat er aan de jaarlijkse noveen een kunsttentoonstelling gekoppeld wordt.

“De noveen start op donderdag 18 juli met een misviering om 18 uur, gevolgd door een ommegang”, legt priester Marc Vantyghem uit. “Om 20 uur openen we dan de tentoonstelling met lino’s en houtsnedes van Willem Vermandere, in aanwezigheid van de kunstenaar zelf.” Vermandere is na respectievelijk Godfried Theunynck, Luc Blomme en Liliane De Baene al de vierde artiest die tijdens de noveen voor Sint-Margaretha werk tentoonstelt in de Sint-Jacobuskerk. “Ik ken Willem nog van toen ik priester was in Lauwe”, zegt pastoor Marc. “Hij zag het onmiddellijk zitten om naar Lichtervelde te komen.”

Tot en met zondag 28 juli is de tentoonstelling dagelijks helemaal gratis te bewonderen, telkens van 9 tot 12 uur en van 14 tot 20 uur.