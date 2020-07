Wijkinspecteurs krijgen nieuwe kantoren… en hebben dat voor een stukje aan zichzelf te danken Hans Verbeke

01 juli 2020

17u50 0 Lichtervelde De reisbrochures in de oude kantoren van Sima Tours, aan het station in Lichtervelde, worden binnenkort geruild voor folders rond inbraakpreventie, partnergeweld en internetfraude. De wijkdienst van de politie trekt immers weg uit het gemeentehuis, richting het station dus. Het waren de medewerkers zelf die de nieuwe lokatie suggereerden.

Het is niet van gisteren dat de behuizing van de wijkdienst op veel vlakken te wensen overliet. “Nochtans beschikten we, toen in 1999 de toenmalige gemeentepolitie haar intrek nam aan de achterkant van het gemeentehuis, over een modern commissariaat, met douches en zelfs een cel in de kelder”, zegt burgemeester Ria Pattyn. “Maar intussen zijn we ruim twintig jaar verder en is er veel veranderd. De politiehervorming leidde tot de opstart van de politiezone Regio Tielt, waardoor in 2002 minder politiemensen aan de slag waren in het kantoor. Een aantal burelen werd toen ingenomen door de gemeentelijke diensten.”

Suggestie aanvaard

De evolutie door de jaren heeft stilaan enkele pijnpunten blootgelegd. “In de huidige lokatie is het almaar moeilijker om de regels rond privacy en de veiligheid te waarborgen”, legt zonechef Claude Vandepitte uit. “Het huidig kantoor kan niet worden uitgebreid en de parkeermogelijkheden zijn beperkt. Daarom werd een tijd geleden al voorzichtig uitgekeken naar een andere lokatie.” Het waren de wijkinspecteurs zelf die uiteindelijk suggereerden dat de oude kantoren van Sima Tours misschien wel geschikt zouden zijn. Een en ander leidde vorige week tot de aankoop van de handelsruimte.

Gewijzigde openingsuren

“De nieuwe locatie heeft een aantal troeven, zoals de goede bereikbaarheid vlak bij het station”, zegt Claude Vandepitte. “Ook als uitvalsbasis is ze uitermate geschikt: dicht bij het centrum, maar tegelijk met een vlotte verbinding naar de invalswegen. Het kantoor is modern ingericht en geschikt voor de aanpassing naar de noden van onze organisatie. Bovendien zijn ook de garage en parking beschikbaar.”

De verhuis is wel nog niet voor morgen. “We hopen op begin volgend jaar, of de lente van 2021”, klinkt het. In het nieuwe kantoor zullen ook de gewijzigde openingsuren van toepassing zijn die op 1 juli zijn ingevoerd. De burger kan er terecht op zaterdag en maandag van 8 tot 12 uur en op woensdag van 13 tot 18 uur.