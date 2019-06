Wielerauteur Patrick Cornillie haalt tweevoudig tourwinnaar Sylveer Maes van onder het stof Sam Vanacker

17u20 0 Lichtervelde Patrick Cornillie heeft een nieuw boek klaar. Dit keer brengt de Lichterveldse wielerauteur een portret van tweevoudig Tourwinnaar Sylveer Maes. De eerste biografie over de vergeten renner uit Gistel verschijnt eind juni.

De naam Sylveer Maes doet misschien niet onmiddellijk een belletje rinkelen, al is het in zijn geboortedorp Gistel wel een bekende naam. Zo werd er in 2013 zelfs nog een straat naar hem vernoemd. Maes won de Ronde van Frankrijk in 1936 en in 1939. Daarna zou het dertig jaar duren voor er met Eddy Merckx weer een Belg ’s werelds belangrijkste rittenkoers op zijn naam schreef. “Maes was een veelzijdige renner”, zegt Cornillie. “Zo won hij ook Parijs-Roubaix en was hij ook op de piste actief. Ondanks zijn grootse prestaties lijkt de naam van Sylveer Maes zo’n beetje weggedeemsterd in de nevelen van de tijd.”

Wachten op trein die niet kwam

“Waarschijnlijk had Maes nog vaker de Tour kunnen winnen, maar uitgerekend in zijn beste jaren brak de Tweede Wereldoorlog uit. Ook in 1937 reed Maes overigens in het geel, maar tijdens die editie bereikte het Franse chauvinisme een hoogtepunt. De Fransen wilden niet dat een buitenlander de Tour won en de Belgische renners werden toen ronduit gepest door de organisatie. Zo moest Maes als enige renner staan wachten aan een overweg terwijl er geen trein kwam. Hij en zijn Belgische collega-renners werden zelfs fysiek aangevallen door het Franse publiek. Vier dagen voor het einde stapten de moegetergde Belgen toen collectief uit de Tour.”

Het boek ‘Sylveer Maes, portret van een vergeten renner’ is uitgegeven bij Les Iles en telt 360 pagina’s. De biografie wordt officieel voorgesteld in Gistel op vrijdagavond 5 juli, niet toevallig net voor de start van de Tour. Het boek (vooraf) bestellen kan bij de uitgever via mail naar lesilespublishers@gmail.com.