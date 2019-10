Wie vond tekeningen die kunststudente (19) op trein verloor? : “Nodig voor expo in 4AD” Bart Boterman

16 oktober 2019

14u08 3 Lichtervelde Anne-Leen Declercq (19) uit Lichtervelde hoopt dankzij een oproep haar tien beste en meest dierbare tekeningen terug te vinden. “De werken waren bestemd voor een tentoonstelling in Muziekclub 4AD in Diksmuide, maar ze zijn uit mijn map geschoven toen ik vrijdag de trein van Brussel naar Lichtervelde nam”, zegt Anne-Leen, die Beeldverhaal studeert aan Sint-Lukas in Brussel.

“Het ging om een selectie van tekeningen waarop ik het meest fier op ben, ter grootte van postkaarten, A5 of A4. Maar toen ik vrijdag thuiskwam, bleken ze verdwenen. Ik moet ze op de trein of onderweg naar Brussel-Noord verloren zijn. Doodzonde”, getuigt ze. Anne-Leen nam vrijdag om 18.40 uur de trein in Brussel-Noord en stapte in Gent over richting Lichtervelde. Waar de tekeningen precies verdwenen, weet ze niet.

Haar werken zouden in november en december te zien zijn in de 4AD. “Dat was mij een hele eer, maar de tentoonstelling kan nu niet meer doorgaan. Toch hoop ik dat iemand de tekeningen heeft gevonden en opgeraapt. Wie ze nog heeft liggen, mag mailen naar declercqanneleen27022000@gmail.com. Ik hoop dat het iets oplevert”, zegt ze.