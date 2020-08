Werktuig vat vuur in stal maar kalveren kunnen gered worden VHS

07 augustus 2020

Op het veeteeltbedrijf van de familie Versyck, langs de Kasteelstraat in Lichtervelde, is vrijdagnamiddag brand uitgebroken in een stal. Een verreiker vatte vuur aan het motorcompartiment. Dat werd gelukkig snel opgemerkt. De brandweer kreeg het vuur onmiddellijk onder controle. Intussen was al begonnen met de evacuatie van een aantal kalveren die in de bewuste stal stonden. Dat verliep zonder problemen. Geen van de dieren raakte gewond. Blussers van de posten Lichtervelde en Zwevezele kwamen het veetelersgezin bijstaan.