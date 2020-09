Werken Beverbos liggen stil sinds overlijden aannemer Sam Vanacker

08 september 2020

17u38 0 Lichtervelde Het is niet duidelijk wanneer de werken aan basisschool het Beverbos, die sinds begin juni stil liggen, terug zullen opstarten. Aanleiding is het overlijden van aannemer Peter Verhelst. De 42-jarige zaakvoerder van bouwonderneming Verhelst, het bedrijf dat de werken in het Beverbos uitvoerde, overleed op 5 juni thuis in Koekelare.

Hoe het verder moet met het bedrijf sinds het overlijden van Verhelst is voorlopig niet duidelijk, waardoor het gemeentebestuur nog geen nieuwe aannemer zocht. “Er is een curator aangesteld en die moet nu beslissen wat er zal gebeuren met het bedrijf”, zegt onderwijsschepen Els Kindt (CD&V). “Het is wachten op nieuws, maar nu al is het duidelijk dat we door de vertraging de deadline moeilijk zullen halen. Eind dit jaar zullen de nieuwe refter en turnzaal alvast niet klaar zijn. Al is dat niet onoverkomelijk. Het nieuwe kleuterblok staat er wel al en er is voldoende ruimte om te eten en te turnen in de grote zaal.”

Normaal hadden de werken aan het Beverbos, die behalve een nieuwe kleuterblok, een nieuwe turnzaal en een nieuwe refter ook nieuwe kleedkamers, een nieuw sanitair blok en een polyvalente ruimte omvatten, uiterlijk tegen september 2021 af moeten zijn.