Werken aan zwart verkeerspunt in Lichtervelde starten nog dit jaar Sam Vanacker

11 juni 2020

10u00 0 Lichtervelde De Vlaamse Regering trekt anderhalf miljoen euro uit voor de herinrichting van de Brugsebaan in Lichtervelde. De werken aan de rotonde ter hoogte van de kruising met de Koolskampstraat en de kruising met de Kortemarkstraat starten nog dit jaar. De locaties staan op de lijst met verkeersonveilige ‘zwarte punten’.

Het Agentschap Wegen en Verkeer liet in januari al weten dat de herinrichting van de Kruiskalsijde in Lichtervelde vermoedelijk na de zomer zou starten. Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) bevestigt dat nieuws na een parlementaire vraag volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA). “Het kruispunt staat al langer te boek als een zwart punt”, aldus Maertens. “Tussen 2014 en 2018 gebeurden er op dit gedeelte van de Brugsebaan tien ongevallen. Eind 2019 werd het dossier aanbesteed en ondertussen hebben ook Aquafin, AWV, Fluvius en de provincie West-Vlaanderen hun aandeel in dit project goedgekeurd. De nodige omgevingsvergunningen zijn reeds verleend. Zodra de werken zijn gegund aan de aannemer, starten de werkzaamheden.”

Zeven fases

De rotonde zal vervangen worden door een kruispunt met lichten en aan de Kortemarkstraat komen steunlichten, terwijl ook de Industrielaan - ter hoogte van motoren Caset - aangepakt wordt. De uitvoeringstermijn bedraagt 220 werkdagen. Daarbij wordt gewerkt in zeven verschillende fases en één vrije fase waarbij er geen hinder is voor het verkeer. In eerste instantie wordt er in de Industrielaan gewerkt, waarbij een weghelft opgebroken zal worden. Daarna komt de Brugsebaan (N32) aan de beurt, waarbij er beurtelings een rijrichting afgesloten wordt. In een derde, vierde en vijfde fase zal de Kortemarkstraat afgezet worden en komt er tijdelijk eenrichtingsverkeer op de N32. Omrijden zal hoofdzakelijk langs de E403 moeten gebeuren. In een zesde fase wordt de noordelijke kant van de rotonde aangepakt. Het verkeer zal met lichten langs de onderkant van de rotonde kunnen passeren. Tot slot wordt ook de zuidelijke kant van de rotonde aangepakt en komen er lichten aan de andere kant.