Werk van 60 lokale kunstenaars te bewonderen op derde ‘Lichtervelde Schouwt’ in OC De Schouw Sam Vanacker

22 augustus 2019

19u38 0 Lichtervelde Het kruim van de Lichterveldse kunst- en cultuurwereld verzamelt komende zondag 25 augustus in OC De Schouw voor de derde editie de tweejaarlijkse kunst-en hobbybeurs ‘Lichtervelde Schouwt’. Op meer dan zestig standen stellen Lichterveldse kunstenaars hun werk tentoon.

Ook in 2019 blijven organisatoren Curieus-L en het Davidsfonds trouw aan het concept waarbij plaatselijke kunstenaars de kans krijgen hun werk te tonen aan hun wijk- en dorpsgenoten. Omgekeerd kunnen Lichterveldenaars er kennis maken met het werk van hun creatieve buur. “We mikken op mensen die anders wellicht nooit een kunstgalerij of een museum durven binnenstappen”, verduidelijkt Geert Missinne van het Davidsfonds. “Vandaar ook dat we bewust voor een gratis toegankelijk evenement kiezen. ‘We maken geen onderscheid tussen professioneel werk en amateurkunsten en alle leeftijden zijn welkom. Het aanbod is bijzonder divers. Teken-, schilder- en beeldhouwkunst tot keramiek, fotografie, videokunst, literatuur, juwelen, kalligrafie, mixed media enzovoort.”

Kunstveiling voor Site Vancoillie

Behalve de eigenlijke tentoonstelling zijn er ook de hele dag door optredens van plaatselijk talent. Zo zorgen de jeugdharmonieën voor een aperitiefconcert en zijn er projecties van werk van De Filmbende en Lidiac. “In alle zalen en lokalen van het ontmoetingscentrum valt iets te beleven”, verduidelijkt Rita Lombaert (Curieus-L). “We deden een oproep om eventueel iets te doen in het teken van het Bruegeljaar en enkele kunstenaars zijn daar met veel enthousiasme op in gegaan. Net als twee jaar terug is er in de vooravond ook een kunstveiling. Een aantal deelnemers staat daarvoor een kunstwerk af en de opbrengst gaat integraal naar de Site Vancoillie, waar bewoners met een verstandelijke beperking sparen voor een elektrische duofiets.”

‘Lichtervelde Schouwt’ duurt van 10.30 tot 18 uur en is gratis toegankelijk