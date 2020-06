Wereldwinkeljongeren brengen aperitiefpakketten aan huis voor Vaderdag Sam Vanacker

02 juni 2020

10u56 0 Lichtervelde De jongeren van de Oxfam Wereldwinkel in Lichtervelde hadden op 10 mei voor het elfde jaar op rij een moederdagontbijt op de agenda staan, maar door de coronacrisis werd dat afgelast. Als alternatief worden er voor Vaderdag aperitiefpakketten aan huis geleverd.

“Dit jaar zagen we onze plannen door de coronacrisis jammer genoeg in het water vallen. Na een online vergadering besloten we dat we dit keer de vaders in de bloemetjes gingen zetten”, zegt Emmi Vandenbussche van de OWW-jongeren. “We bieden vier verschillende aperitiefpakketten aan met een uitgebreide selectie eerlijke producten, fruitsap, frisdrank en chips, gekoppeld aan een of meerdere flessen wijn of bier naar keuze.”

Meer info is te vinden op de Facebookpagina van OWW Lichtervelde. De prijzen van de pakketten varieren tussen 10 en 20 euro. Bestellen kan tot en met 12 juni via deze link.