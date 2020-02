Wereldwinkel haalt Chinese keuken naar De Ploeg Sam Vanacker

24 februari 2020

14u51 0 Lichtervelde De Oxfam Wereldwinkel van Lichtervelde organiseert op 21 maart een avondje werelds tafelen in dienstencentrum De Ploeg. Gastland dit jaar is China.

“Toch wel een speciaal gastland in het licht van de actualiteit”, zegt Kris Vandenbussche van Oxfam Lichtervelde. “Al kunnen gasten uiteraard kennis maken met de Chinese eetcultuur zonder te hoeven vrezen voor het Corona-virus”, klinkt het met een knipoog. Op het menu staan aperitief, kippensoep, een uitgebreid chinees buffet met een selectie specialiteiten met vlees, vis, rijst, groentjes en tofu, gevolgd door een dessertbordje en koffie of thee. Inschrijven kost 25 euro per persoon en kan via mail naar marmis@skynet.be, gevolgd door overschrijving op BE09 0010 9845 3157. Kinderen betalen 12,5 euro. Het etentje start om 19.30 uur. Er is plaats voor honderd man.