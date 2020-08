Wegdek beschadigd door hitte: E403 afgesloten in Lichtervelde, richting Brugge VHS

07 augustus 2020

18u56 4 Lichtervelde Op de E403 in Lichtervelde is vrijdagavond de snelweg volledig afgesloten in de richting van Brugge. Oorzaak is een beschadiging van het wegdek, waardoor alleen nog de pechstrook min of meer vrij is. Het verkeer moet de snelweg verlaten via de afrit Lichtervelde en kan terug de E403 op in Torhout.

Door de hitte is het asfalt op de E403 aan Lichtervelde omhoog gekomen. Daardoor is er richting Brugge geen verkeer meer mogelijk. Verkeer ter plaatse moet verplicht afrit 9 (Lichtervelde) nemen en via route C naar oprit 10 (Torhout) rijden. Wie vanuit Doornik of Kortrijk richting Brugge moet, rijdt het beste via de E17 naar Gent en neemt daar de E40. Het Verkeerscentrum vraagt rekening te houden met eventuele vertragingen op de omleiding.

Nog geruime tijd hinder

De hinder zal vrijdagavond nog geruime tijd aanslepen. Arbeiders proberen het asfalt te herstellen maar het is lang niet duidelijk wanneer de snelweg weer open kan. Door het euvel is het aanschuiven om via de afrit Lichtervelde de snelweg te verlaten.

Meer over Brugge

Doornik

E17

E40

E403

Gent

Kortrijk

Lichtervelde