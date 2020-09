Water van zwembad in Lichtervelde tikje kouder door defect aan stookolieinstallatie Sam Vanacker

10 september 2020

16u57 0 Lichtervelde Het water in het zwembad van Lichtervelde is kouder dan gewoonlijk door een defect aan de stookinstallatie in de kelder. Het water in het zwembad van Lichtervelde is kouder dan gewoonlijk door een defect aan de stookinstallatie in de kelder. Die installatie werd nochtans in de zomer van 2016 nog volledig vernieuwd . Tussen de uitbater van het zwembad en de installateur is een juridische discussie gaande over wie hiervoor de verantwoordelijkheid draagt.

“Op 28 september komt er een gerechtsdeskundige een kijkje nemen naar de installatie om te bepalen wie aansprakelijk is voor het defect”, zegt sportschepen Els Kindt (CD&V). “Hopelijk kan het probleem daarna zo snel mogelijk hersteld worden. Eigenlijk dateert het defect al van het begin van de zomervakantie, maar toen hadden we daar geen last van omdat het sowieso warm was buiten en er zonlicht via de ramen binnenviel. Nu bedraagt de temperatuur van het water echter 27 graden. Dat is twee graden kouder dan gewoonlijk. Zeker recreatieve zwemmers en gezinnen met kinderen merken dat temperatuurverschil nu wel.” Aan de ingang van het zwembad hangt voorlopig een bordje waarop te lezen staat dat het water kouder is dan gewoonlijk.