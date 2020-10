Wandelaars trotseren guur weer voor geleide wandeling in Huwynsbossen Sam Vanacker

04 oktober 2020

15u20 0 Lichtervelde Zondagvoormiddag trotseerden twintig dapperen het het gure weer voor ‘Van houtwal tot Huwynsbossen’, een 2,5 uur durende begeleide wandeling onder leiding van Lichterveldenaar Guy Vandenabeele.

Tijdens de wandeling, die snel volzet was en werd georganiseerd door Stad-Land-schap ‘t West-Vlaamse hart, kregen de wandelaars een woordje uitleg over de geschiedenis van de Huwynsbossen van gids Guy Vandenabeele. Op historische kaarten is te zien dat de Huwynsbossen ooit een oppervlakte hadden van meer dan 100 hectare. Daar bleef na de Tweede Wereldoorlog weinig meer dan een houtwal van over, maar het bos werd terug ontwikkeld. Tegenwoordig zijn de Huwynsbossen goed voor 35 hectare jong en dynamisch bos.