Vuurwerk Margrietekermis uitgesteld tot dinsdag door wind Sam Vanacker

20 juli 2019

21u42 17 Lichtervelde Vanavond zullen geen vuurpijlen knallen boven Lichtervelde. Omwille van de aanhoudende wind besliste het gemeentebestuur in overleg met de organisatoren om het vuurwerk uit te stellen tot dinsdagavond.

“Al de hele dag zijn er bijzonder felle windstoten, waardoor we een veilig verloop niet kunnen garanderen”, laat schepen van Feestelijkheden Steven Bogaert (CD&V) weten. “In overleg met de inrichters hebben we daarom beslist om het vuurwerk uit te stellen tot dinsdag, in de hoop dat het weer ons dan gunstiger gezind is. Spijtig dat het vanavond niet kan, maar anderzijds zullen we op die manier de kermis wel feestelijk kunnen afsluiten na afloop van de avondmarkt dinsdag.”

Normaal gezien zal het vuurwerk dinsdagavond omstreeks 22.30 uur worden afgestoken.