Vrijwilligers zetten weer padden over in de Spoorwegstraat Sam Vanacker

03 maart 2020

09u07 0 Lichtervelde Voor het tiende jaar op rij zetten vrijwilligers de schouders onder de paddenoverzetactie ‘Kijk Puit’. Sinds 8 februari werden in de Spoorwegstraat al 169 amfibieën veilig naar de andere kant van de weg gebracht.

Als de winterkou voorbij is, ontwaken amfibieën uit hun winterslaap. Kikkers, padden en salamanders gaan dan op zoek naar een geschikte poel om zich voort te planten. Op wegen die de trekroutes van de amfibieën kruisen, zoals de Spoorwegstraat in Lichtervelde, sterven vaak dieren. Dus werd er langs de wegberm een net geplaatst, met op regelmatige afstanden een emmer in de grond. De trekkende padden komen zo in de emmers terecht en elke ochtend en elke avond worden die emmers gecontroleerd door vrijwilligers, waarna de gevangen amfibieën aan de andere kant van de weg vrijgelaten worden. Afhankelijk van de weersomstandigheden vindt de paddentrek plaats van midden februari tot eind maart. Voorlopig staat de teller dit jaar op 169 amfibieën.

De campagne Kijk Puit is een initiatief van Stad-Land-Schap ’t West-Vlaamse hart en de provincie West-Vlaanderen, met steun van de gemeente Lichtervelde.