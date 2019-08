Vrijwilligers Tordale pakken uit met eerste editie van ‘Tordale Fietst!’ Sam Vanacker

06 augustus 2019

12u36 0 Lichtervelde De vrijwilligerswerking van de Lichterveldse afdeling van vzw Tordale organiseert op zondag 1 september de allereerste editie van ‘Tordale Fietst!’. De vrijwilligers van het centrum voor personen met een verstandelijke beperking willen op die dag zoveel mogelijk mensen op de fiets krijgen.

Enkele bekende Lichterveldenaars zetten mee hun schouders onder de fietshappening. Onder andere voormalig wielerkampioen Gilbert Desmet, burgemeester Ria Beeusaert-Pattyn en wielerauteur Patrick Cornillie steunen de actie. Er wordt op een breed publiek gemikt, met tochten voor gezinnen met kinderen (20 km), voor recreanten (40 km) en voor wielertoeristen (80 km). De start en de aankomst liggen op de Site Van Coillie in de Tweelindenstraat.

Elektrische duofiets

Deelnemen kost vijf euro per persoon. Voor die prijs krijg je een tocht langs de mooiste plekjes in en om Lichtervelde, bevoorrading onderweg en een versnapering achteraf, ben je verzekerd en is er een pechdienst voorzien. Met de opbrengst zal worden geïnvesteerd in een elektrische duofiets voor de bewoners van de Site Van Coillie.

Er kan ter plaatse ingeschreven en gestart worden tussen 9 en 14 uur. Wie voor de tocht van 80 kilometer kiest kan zelfs al starten vanaf 8 uur. Op de binnenkoer van de Site Van Coillie worden ook een bar, een ijsjeskar en een barbecue voorzien. Wie meer info zoekt, kan terecht op de Facebookpagina van de Site Vancoillie of bij dominique.borms@tordale.be.