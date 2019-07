Vrijwilligers steken de handen uit de mouwen voor zwerfvuilactie in Huwynsbossen Sam Vanacker

04 juli 2019

13u33 0 Lichtervelde Naar jaarlijkse gewoonte werd een zwerfvuilactie georganiseerd in en rond de Huwynsbossen. Medewerkers van het Agentschap Natuur en Bos, lokale buurtbeheerders en vrijwilligers van Tordale staken er samen de handen uit de mouwen.

“De resultaten van de actie waren hoopgevend”, legt milieuschepen Steven Bogaert (CD&V) uit. “Alles samen hebben we amper vier vuilniszakken opgehaald. Dat zijn er in zekere zin nog vier teveel, maar toch een pak minder dan de voorbije jaren. Daar zijn twee redenen voor. Enerzijds zorgt het Agentschap Natuur en Bos doorheen het jaar er ook al voor dat het bos er proper bij ligt. Anderzijds stellen we vast dat er door de nieuwe manier van bermen maaien (bij het maaien van de bermen wordt sinds vorig jaar het afval meteen ook machinaal opgezogen - nvdr) ook minder afval ligt in de bermen rond het bos.” De actie werd afgesloten met een barbecue.