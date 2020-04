Voormalige cafébazin van ‘Den Appel’ verliest strijd tegen kanker: “Ze was klaar voor het einde. ‘Wenen hoeft niet’, zei ze.” Sam Vanacker

16 april 2020

14u23 1 Lichtervelde Claire D’Heedene, die samen met Chris De Deyne net geen dertig jaar achter de toog stond van Den Gouden Appel in Lichtervelde, is woensdagavond gestorven. Ze verloor de strijd tegen baarmoederhalskanker. Volgens goede vriend Chris hielp de chemotherapie niet meer, waardoor de gezondheid van Claire de voorbije twee weken snel achteruitging. Claire was 65 jaar.

“Ze was moegestreden”, zegt Chris De Deyne. Hij stond samen met Claire tussen 1984 en 2013 achter de toog in De Gouden Appel. Tot een langdurige liefdesrelatie kwam het nooit, maar ze waren heel goede vrienden. “Claire was zowat de belangrijkste vrouw in mijn leven. Anderhalf jaar geleden werd baarmoederhalskanker bij haar vastgesteld. De kanker was uitgezaaid naar haar lever. Genezen kon niet, maar met de juiste medicatie zou de kanker onder controle kunnen blijven volgens de dokters. Claire ging toen nog met veel courage de strijd aan.”

Sterke vrouw

Twee weken geleden werd ze opgenomen in het ziekenhuis. “Ze was door haar benen gezakt en dan is het plots erg snel gegaan. De chemo sloeg niet meer aan en normaal zou ze naar Gent gebracht worden voor immunotherapie, maar dat is er niet meer van gekomen. Dinsdag had ze geen gevoel meer in haar benen. Toen de dokters vertelden dat ze een been zouden moeten amputeren om haar nog een kans te geven, zag ze dat niet zitten. Haar gaan bezoeken zat er niet in voor mij (Chris heeft maar één long en moet sowieso in quarantaine blijven, nvdr.), maar ik heb ze wel aan de telefoon gehad. Ze wou geen pijn meer voelen. Ze was klaar voor het einde. ‘Wenen hoeft niet’ zei ze. Ze was een sterke vrouw.”

Claire had geen kinderen, wel een broer en een zus. Een goede vriend van haar regelt het afscheid. Ze zal gecremeerd worden, maar de afscheidsplechtigheid wordt voorlopig uitgesteld.