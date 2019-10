Voorlopig geen actieplan voor opwaardering trage wegen Sam Vanacker

22 oktober 2019

16u34 2 Lichtervelde Oppositiepartij SOMM wil dat het gemeentebestuur een actieplan opstelt om de trage wegen in Lichtervelde op te waarderen. De partij lanceerde het het voorstel tijdens de gemeenteraad van maandag, maar ving bot bij de meerderheid.

Volgens SOMM staan de trage wegen onder druk in Lichtervelde. De partij stelde voor een actieplan op te stellen voor de opwaardering van die wegen. Het voorstel kreeg bijval van oppositiepartijen N-VA en Open Vld, maar de meerderheid stemde tegen. “Ook wij zijn voorstander van de opwaardering van trage wegen, maar we willen niet te hard van stapel lopen”, reageert schepen Steven Bogaert (CD&V). “Er is pas sinds september een nieuw decreet rond gemeentewegen en op dit moment hebben we nog niet voldoende kennis van zaken op dat vlak om nu snel-snel een actieplan uit te rollen. Liever zoeken we op eigen tempo een juiste aanpak.”

Johan Vandenbussche (SOMM) betreurt die reactie. “De problematiek wordt op de lange baan geschoven. Een gemiste kans, want het nieuwe decreet kan net als hefboom dienen voor de opwaardering van trage wegen.”

