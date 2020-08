Volgens studie kan elektriciteitssnelweg Ventilus niet ondergronds, maar Burgerplatform ziet dat anders: “Gewoon geen zin om alternatieven te onderzoeken” LSI

28 augustus 2020

14u42

Bron: LSI 5 Lichtervelde De nieuwe elektriciteitssnelweg Ventilus, die windenergie van de Noordzee tot in Avelgem moet transporteren, kan niet volledig ondergronds aangelegd worden. Dat is de conclusie van een technologiewerkgroep, die er na protest van verschillende steden en gemeenten en omwonenden langs het 82 kilometer lange tracé kwam. “De wil om alternatieven te bekijken, is er niet”, meent Francky Snaet van burgerplatform Leefbaar E403.

In april 2019 kondigden de beheerder van het Belgisch hoogspanningsnet Elia en de Vlaamse overheid het Ventilusplan aan. Dat is een nieuwe elektriciteitssnelweg van 82 kilometer om energie van de windmolenparken op zee naar het binnenland te brengen. Om dat project te realiseren, zou er van Jabbeke tot Izegem een nieuwe bovengrondse hoogspanningslijn moeten komen, waarvan het tracé grotendeels langs de E403 zou lopen. Daar kwam meteen massaal protest tegen, met filterblokkades op de snelweg, protestacties op gemeenteraden,... Door dat protest werden drie werkgroepen opgericht rond technologie, gezondheid en landbouw.

Gelijkstroom onmogelijk

“De werkgroep technologie onderzocht of er in plaats van wisselstroom (bovengronds) gelijkstroom (ondergronds) gebruikt kon worden”, legt Brigitte Borgmans van het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid uit. “De conclusie van buitenlandse studies en experts is dat gelijkstroom niet veilig gebruikt kan worden. Wisselstroom is dus de enige mogelijkheid. Het stukje dat ondergronds kan aangelegd worden, zou wel van 8 naar 12 kilometer kunnen uitgebreid worden. Dit is geen definitieve conclusie, want het tracé is nog niet bepaald en de werkgroepen gezondheid en landbouw moeten nog hun werk doen.”

Strijdvaardig

Het nieuws schiet bij de omwonenden alvast in het verkeerde keelgat. “We waren bij die werkgroep betrokken, maar hebben de indruk dat er niet naar ons is geluisterd”, zegt Francky Snaet van Leefbaar E403. “Ondergrondse leidingen kunnen wél, maar het prijskaartje ligt te hoog. Maar we geven de moed niet op en blijven strijdvaardig. De gevolgen voor de gezondheid door de elektromagnetische straling zijn niet gekend. Er wordt zelfs al gewag gemaakt van een verbinding van 9 gigawatt stroom. Als het zo verder gaat, dreigt een juridische veldslag. En dan zal de planning om Ventilus in 2025 operationeel te maken nooit gehaald worden. Misschien heeft Elia wel veel geld, maar wij hebben tijd.”

De meeste steden en gemeenten langs het tracé lieten zich de voorbije maanden ook negatief uit over nieuwe bovengrondse leidingen op hun grondgebied. Tegen eind 2020 zouden de drie werkgroepen hun resultaten moeten voorstellen, waarop dan verder gebouwd zal worden.