Voetballer Davy De fauw en gezin gewond na klap tegen autotransport op E403 in Lichtervelde Hans Verbeke

22 juli 2019

16u38 322 Lichtervelde Voetballer Davy De fauw (38), zijn partner Delphine Devroe (32) en hun twee kleine kinderen raakten deze voormiddag lichtgewond bij een ongeval. Dat gebeurde toen hun wagen achter op een autotransport botste en over de kop ging. “Veel wil ik er niet over kwijt”, zegt De fauw. “Belangrijk is dat we er met ons vieren goed van af zijn gekomen.”

Het ongeval gebeurde rond tien uur op de E403 in Lichtervelde. De fauw en zijn gezin reden in de richting van Brugge, naar verluidt op weg voor een dagje genieten in Plopsaland. Wie aan het stuur zat, is niet bekend. Dik anderhalve kilometer voor de afrit Torhout liep het verkeerd. Om nog onbekende reden botste de wagen tegen een autotransport, geladen met twee bestelwagens. De klap was vrij hevig. Het rechtervoorwiel van de Mercedes GLC 250 werd afgerukt en belandde op de laadvloer van het autotransport. De luxewagen ging over de kop. Het gezin liep daarbij lichte verwondingen op. Davy, Delphine en hun kinderen, Louis (bijna 3) en Charles (1), werden naar het ziekenhuis overgebracht.

Dankbaar voor spontane hulp

“De twee kinderen, Delphine en ikzelf zijn allemaal oké”, liet Davy weten via de website van voetbalclub Zulte-Waregem. “We zijn allemaal fel geschrokken. Op enkele schrammetjes na zijn we er goed van af gekomen. De mensen in de directe omgeving van het ongeval hebben meteen hulp geboden. Ik wil hen oprecht bedanken.”

Takelwagen met pech

Door het ongeval waren de twee rijstroken op de E403 versperd. Het verkeer moest er over de pechstrook en dat veroorzaakte onmiddellijk een file die reikte tot aan het op- en afrittencomplex in Lichtervelde. Om het takelen vlot te laten verlopen, schakelde de federale wegpolitie een collega op de motor in om een takelwagen door de file te loodsen. Maar tijdens de berging van de gecrashte Mercedes gooide een technisch defect roet in het eten. Er zat niks anders op dan een tweede takelwagen ter plaatse te vragen. Ook die werd geëscorteerd door de politie.

Wachttijd loopt op

Een en ander zorgde er voor dat het takelen veel meer tijd in beslag nam dan voorzien waardoor ook de verkeershinder veel langer aansleepte. De wachttijd in de file liep op tot zowat een half uur. Rond kwart voor één was de Mercedes GLC 250 getakeld en werden de twee rijstroken weer opengesteld. Vanaf dat moment loste de file zich langzaam weer op.