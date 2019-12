Voeders Decadt neemt sectorgenoot over Valentijn Dumoulein

31 december 2019

11u32 2 Lichtervelde Voeders Decadt uit Oostnieuwkerke neemt vanaf 1 januari 2020 sectorgenoot Voeders Denys uit Lichtervelde over.

“We bundelen onze kennis, expertise en ons netwerk, waardoor we een marktpositie binnen de varkens- en rundsveesector verwerven”, vertelt overnemer Frank Decadt.

“Een efficiënt werkende organisatie met een zekere schaalgrootte is de enige manier om een gezonde toekomst binnen onze sector uit te bouwen. Daarom is deze samenwerking voor onze klanten cruciaal, omdat we kwaliteitsvolle voeders kunnen blijven aanbieden voor een competitieve prijs mét bijhorende diepgaande expertise en vlotte service. Daarnaast zullen we altijd gefocust blijven op innovatie en blijven meedenken met onze klanten. Met verenigde krachten kunnen we dat nog beter waarmaken”, vertelt Decadt.

Tegelijk beseffen beide bedrijven maar al te goed dat hun aandacht voor persoonlijk contact met de klanten altijd al een van de grote sterktes is geweest. “Dit blijft vast en zeker ook zo in de toekomst. De familiale waarden van zowel Voeders Denys als Voeders Decadt zijn hiervoor een garantie”, klinkt het.

Samen zullen de bedrijven ongeveer 300.000 ton mengvoeder op jaarbasis produceren. Voor de klanten verandert er niks. De vestigingen van beide bedrijven blijven verder bestaan en de contactpersonen en services blijven ook dezelfde.