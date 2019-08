Vlag tegen kernwapens wappert aan gemeentehuis Sam Vanacker

08 augustus 2019

14u08 1 Lichtervelde Sinds woensdag wappert een nieuwe vlag aan de masten voor het gemeentehuis van Lichtervelde. Het gaat om de vlag van Mayors for Peace, een internationaal netwerk van steden en gemeenten waar ook Lichtervelde lid van is.

De organisatie werd in 1982 opgericht door de burgemeesters van Hiroshima en Nagasaki. Wereldwijd zijn 7.772 steden en gemeenten uit 163 landen daar bij aangesloten. Samen pleiten ze voor nucleaire ontwapening. In België zijn 375 steden en gemeenten lid van het netwerk. Al die gemeenten, waaronder Lichtervelde, hesen op 6 augustus dezelfde vlag. De vlag wordt terug gestreken op 9 augustus. De timing van de actie is symbolisch. Op 6 en 9 augustus 1945 werden de twee Japanse steden getroffen door een kernbom. Er vielen respectievelijk 140.000 en 70.000 slachtoffers.

Meer over Lichtervelde

politiek