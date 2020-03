Vijf lokale ontwerpers krijgen pop-up minimarkt in vijf JBC-filialen Sam Vanacker

11u24 0 Lichtervelde Webplatform Belgunique en kledingketen JBC zetten tussen 7 en 31 maart lokaal creatief talent in de kijker onder de noemer ‘Local Market’. Per provincie vind je in één JBC-filiaal de collecties van vijf lokale creatieve ontwerpers uit evenveel provincies. In West-Vlaanderen zijn de ontwerpen van Charlène Moulin van Hello August uit Lichtervelde voortaan te vinden in de JBC in Sint-Kruis.

“Vlaanderen telt veel talent, maar het publiek weet hen niet altijd te vinden of kijkt eerst en vooral naar zijn portemonnee. En de lokale makers hebben niet de marketingbudgetten om zich te profileren tegen de concurrentie van e-commerce en grote winkelketens. Daarom zetten we met JBC ons retailnetwerk in”, zegt Bart Claes, CEO van JBC. “Vanuit Belgunique bieden we sowieso ondersteuning aan lokale makers om een grotere markt te bereiken”, gaat Sofie Smolders van Belgunique verder. “Dit initiatief is een win-win. Lokale makers en lokale gevestigde waarden als JBC vormen immers het hart van onze lokale economie in een elkaar versterkend systeem.”

In de JBC-filialen van Zoersel, Deinze, Sint-Kruis, Leuven-centrum en Sint-Truiden kunnen de klanten nog tot eind maart de collecties kopen in een tijdelijke shop-in-the-shop. De vijf makers in kwestie zijn Nathalie De Bock uit Hamme (grafisch ontwerp), Karl Decré uit Leuven (zeefdruk), Veronique De Nijs uit Wilrijk (handgemaakte speelmatten), Franca Faggio Del Giglio uit Genk (juwelen) en Charlène Moulin uit Lichtervelde (grafisch ontwerp en kaartjes). Meer info via www.belgunique.be en www.jbc.be.