Vierde verlichte pyjamawandeling voor kinderen Sam Vanacker

24 oktober 2019

09u06 2 Lichtervelde Na het succes van de vorige drie edities organiseren de dames van Vrouw & Maatschappij op vrijdag 8 november al voor de vierde keer een verlichte pyjamawandeling.

Het gaat om een wandeltochtje voor het gezin met sfeerverlichting en animatie onderweg. Iedereen is welkom en zowel ouders als kinderen worden uitgenodigd om de wandeling in pyjama of kamerjas af te leggen. Achteraf is er een pyjamaparty voor de kinderen in de Middenschool, terwijl de ouders kunnen genieten van een slaapmutsje. Starten kan om 19 uur in de Margarethazaal in de Vredestraat. Vergeet het fluojasje niet. Deelnemen kost drie euro per kind. Een broodje beenham, soep en een kleine attentie is inbegrepen. Inschrijven kan via pyjamawandeling@gmail.com.