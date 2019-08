Vierde Lichtervelde Loopt mikt op 500 deelnemers Sam Vanacker

29 augustus 2019

10u32 0 Lichtervelde Op zondag 15 september wordt in Lichtervelde de vierde editie van ‘Lichtervelde Loopt’ georganiseerd. Het aantal deelnemers zit jaar na jaar in stijgende lijn en dit keer hoopt de organisatie de kaap van de vijfhonderd te halen.

“Op de derde editie werd afgeklokt op 486 inschrijvingen en we hopen daar nu nog een schepje bovenop te doen”, aldus sportschepen Els Kindt (CD&V). “Geoefende loper of niet, iedereen is welkom op Lichtervelde Loopt. Tijdens de vorige editie zagen we dat sommige recreanten aarzelden om zich in te schrijven omdat ze vreesden dat ze niet goed genoeg waren, maar bij ons is deelnemen belangrijker dan winnen. Je hoeft heus geen toploper te zijn. Het is zelfs mooi dat zowel geoefende lopers als recreanten bij ons samen starten. Zo kan je zelfs naast iemand als Veerle Dejaeghere aan de start staan.”

Opnieuw hebben lopers de keuze tussen 5 of 10 kilometer, terwijl er ook reeksen voor de jeugd georganiseerd worden. Per deelnemer gaat er een euro naar vzw Kiekafobee. De start en de aankomst liggen aan het sportcentrum en het parcours is hetzelfde als vorig jaar. Elke deelnemer krijgt een T-shirt en de eerste 25 lopers krijgen een fles cava. Nieuw is dat er een premie van 100 euro uitgeloofd wordt voor wie het wedstrijdrecord op zijn naam schrijft.

Inschrijven kan via www.lichterveldeloopt.be.