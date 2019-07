Vier voertuigen betrokken in kleine kettingbotsing langs ringweg LSI

18 juli 2019

11u00

Bron: LSI 0

Langs de Koolskampstraat (N35) in Lichtervelde zijn donderdagochtend vier voertuigen betrokken geraakt bij een kleine kettingbotsing. Eén automobiliste raakte lichtgewond.

Een vrachtwagen geladen met een kraan hield iets over 8u langs de Koolskampstraat halt aan het bedrijf van Johan Decuypere, gespecialiseerd in aankoop, verhuur en onderhoud van kraanmachines. De trucker wou het terrein van het bedrijf oprijden maar moest daarvoor eerst verkeer uit de andere richting laten passeren. Een vrachtwagenchauffeur van het afvalverwerkend bedrijf Vanheede Environment Group uit Geluwe (Wervik) merkte het stilstaande verkeer te laat op en knalde met zijn trekker en aanhangwagen met container achteraan op een pick-up Mitsubishi, die op zijn beurt tegen een Citroën Berlingo werd gekatapulteerd. De Citroën kwam uiteindelijk ook tegen de vrachtwagen met kraan terecht. Er raakte slechts één automobilist gewond. Door het ongeval was ruim een uur alleen verkeer richting E403 mogelijk. Drie voertuigen moesten getakeld worden. De laadbak van de pick-up werd volledig ingedeukt. Politie en brandweer zorgden voor alternerend verkeer.

Voor het Geluwse afvalverwerkend bedrijf is dit ongeval het tweede in één week tijd in de regio. Vorige vrijdag knalde een trekker in de gracht en tegen een gevel van een woning in Geluwe.