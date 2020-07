Vief en fietsers Burgersgilde starten met wekelijkse gezamenlijke fietstochten Sam Vanacker

02 juli 2020

11u02 1 Lichtervelde De veloclub van De Burgersgilde en de fietsers van seniorenvereniging Vief hebben wat geduld moeten hebben, maar dinsdag gaven beide verenigingen dan toch het startschot van de eerste wekelijkse gezamenlijke fietstocht.

“Het was veel later dan verwacht, maar toen we eindelijk groen licht kregen van de Veiligheidsraad hebben we er alles aan gedaan om zo snel mogelijk te kunnen starten”, zegt voorzitter Noel Vlaeminck. “Het zonnetje werkte niet echt mee, maar toch waren we met twintig fietsers. Veiligheid staat altijd voorop, dus fluohesjes zijn bij ons verplicht. Beide fietsclubs zijn ook overeengekomen dat iedereen die meefietst verzekerd moet zijn. Tijdens onze eerste fietstocht maakten we een lus van 37 kilometer richting Staden en terug, met onderweg een korte tussenstop. Een pauze met taart of pannenkoeken zit er uit veiligheidsoverwegingen nog niet in, maar daar komt op termijn ongetwijfeld verandering in.”