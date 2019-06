Vernieuwde sportsite opent de deuren voor het grote publiek Sam Vanacker

10 juni 2019

18u07 0 Lichtervelde De officiële opening is pas op 21 juni, maar nieuwsgierigen konden op pinkstermaandag al uitgebreid kennis maken met de vernieuwde faciliteiten en het nieuwe multifunctionele gebouw op de sportsite langs de Zandstraat. Doorheen het complex werd een begeleide wandeling van welgeteld duizend meter uitgestippeld.

Het eerste masterplan voor de vernieuwing van de sportsite dateert al van 2015 en door omstandigheden liepen de werken uiteindelijk een jaartje vertraging op, maar inmiddels is het complex helemaal klaar. Ondanks de omvang van de werken bleef de hinder voor de clubs opmerkelijk genoeg relatief beperkt. Er zijn twee nieuwe tennisterreinen, nieuwe petanquebanen, een nieuw voetbalveld en een nieuw multifunctioneel gebouw met een cafetaria voor het voetbal aan de ene kant en een nieuw trainingslokaal met een tweede cafetaria voor de judoclub in de andere vleugel. Nog in hetzelfde verband werd ook de techniek in de kelder van het naastgelegen zwembad volledig vernieuwd en sinds kort zijn ook de omgevingswerken af.

“In de stijl van de ‘Ten Miles’ hebben we beslist om uit te pakken met de ‘1.000 meter van Lichtervelde’", legt sportschepen Els kindt (CD&V) uit. “Via een afgebakende wandeling van een kilometer leren bezoekers de volledige site kennen. Daarbij komen ze langs bij infostanden van alle clubs die hier hun thuisbasis hebben en dat zijn er heel wat (voetbal, judo, tennis, petanque, volleybal, badminton, de hondenclub en de zwemclub - nvdr.). Verder voorzien we een stukje fruit onderweg en aan de meet zorgen we voor een drankje. Net als bij een echte loopwedstrijd ”

Naam gezocht

Het enige dat nog open ligt, is een naam voor het vernieuwde complex. “Op dit moment is dit nog steeds het ‘gemeentelijk sportcentrum’. Hoog tijd voor iets originelers en daarvoor doen we een beroep op de inwoners.”, gaat de schepen verder. “Er zijn al een aantal suggesties binnen gekomen, maar voorlopig hebben we nog niets dat er echt uit springt. Voorstellen zijn dus zeker nog welkom.”

Ideetjes mogen naar communicatie@lichtervelde.be. De winnende naam wordt bekendgemaakt op de officiële opening op 21 juni.