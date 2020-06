Vernieuwde Rodenbachrit afgelast door corona, maar toch heeft organisatie cheque klaar voor Kiekafobee Sam Vanacker

26 juni 2020

21u28 2 Lichtervelde De Brugse Avondrijders, kortweg BAR, hebben het hart op de juiste plaats. Op 30 augustus hadden ze een dagvullende oldtimerrit gepland voor het goede doel, maar dat was buiten het coronavirus gerekend. De rit werd afgelast, maar toch hadden de oldtimerliefhebbers vrijdag een cheque klaar voor vzw Kiekafobee.

“De Rodenbachtour was al 15 jaar een vaste waarde op de oldtimerkalender en kon jaarlijks op oldtimerliefhebbers uit binnen- en buitenland rekenen voor een rit door de wijde Brugse regio. Het vertrek was in Roeselare”, zegt secretaris Jurgen Tanghe. “Toen vorig jaar bekend raakte dat de Rodenbachtour dreigde te stoppen, besloten we met De Brugse Avondrijders de traditie verder te zetten en de organisatie over te nemen. De zestiende editie was gepland op 30 augustus en zou voor het eerst in de geschiedenis vertrekken vanop ‘t Zand in Brugge. Maar toen kwam het coronavirus.”

“Daar grotere samenkomsten niet werden toegestaan, diende de Rodenbachtour te worden geannuleerd”, gaat voorzitter Eddy Bohez verder. “Onmiddellijk werd er besloten om ons goede doel, vzw Kiekafobee, niet te vergeten. Sponsors en deelnemers werden uitgenodigd om een bijdrage te doen voor een cheque. Uiteindelijk werd 555 euro opgehaald.” Enkele bestuursleden van de Brugse Avondrijders waren vrijdagavond present om de cheque in café De Boksneuze in Lichtervelde te overhandigen. Hans Hooyberg van vzw Kiekafobee, die vakanties aan zee organiseert voor gezinnen met zieke kinderen, nam de cheque dankbaar in ontvangst.

De Brugse Avondrijders geven nog mee dat ze volop bezig zijn met de planning voor de Rodenbachtour van 2021.