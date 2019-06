Vernieuwd gemeentelijk sportcentrum blijft voorlopig naamloos Sam Vanacker

21 juni 2019

Lichtervelde Vanavond wordt het compleet vernieuwde sportcomplex van Lichtervelde officieel geopend met een feestelijke receptie. Normaliter had tijdens die openingsreceptie ook de nieuwe naam van het sportcomplex onthuld moeten worden, maar dat zal niet gebeuren omdat het gemeentebestuur nog geen goede naam gevonden heeft.

Ondanks een warme oproep naar suggesties blijft het gemeentelijk sportcentrum dus voorlopig naamloos. “We hebben jammer genoeg nog niets gevonden dat echt goed bekt”, zegt sportschepen Els Kindt (CD&V). “Er zijn wel een aantal voorstellen gekomen en daar zijn we dankbaar voor, maar bij geen enkel voorstel hadden we een echt waw-gevoel. En per slot van rekening is een naam belangrijk. Een naam moet juist aanvoelen. Een nieuw kindje geef je ook niet zomaar de eerste de beste naam. Suggesties blijven dus zeker welkom.”