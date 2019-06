Vermeend triootje leidt tot celstraf van twee jaar: man stak vier wagens in brand bij garage uit wraak Siebe De Voogt

27 juni 2019

13u11 0 Lichtervelde Een 30-jarige Gentenaar heeft in de Brugse rechtbank twee jaar cel met uitstel gekregen voor brandstichting bij een garage in Lichtervelde. De man kon niet verkroppen dat de garagist hem ervan betichtte een triootje te hebben gehad, dus stak hij vorig jaar maar vier wagens in brand.

De brandstichting dateert van 17 april vorig jaar en vond plaats aan garage Astiac langs de Roeselarebaan in Lichtervelde. Twee toevallige voorbijgangers merkten kort na middernacht het vuur op. Bij aankomst van de brandweer stonden twee auto’s in lichterlaaie. De wagens brandden volledig uit en ook twee andere voertuigen raakten zwaar beschadigd. Het onderzoek bracht de speurders al snel bij twee mannen uit het Gentse van Iraanse origine. Eén van hen, de 30-jarige Arash R., was een goede vriend van de garagist. Volgens zijn advocaat Thibaud Delva werkte hij in het verleden zelfs bij zijn landgenoot.

Vorig jaar liep het echter mis, toen R. te horen kreeg dat het slachtoffer verhalen rondbazuinde over hem en zijn vriendin die een triootje zouden hebben gehad. “Mijn cliënt was op zijn tenen getrapt en trok samen met de andere beklaagde naar de garage om brand te stichten”, pleitte meester Delva. Arash R. werd donderdagmorgen veroordeeld tot een celstraf van twee jaar met uitstel. Zijn kompaan kreeg achttien maanden met uitstel. Hij beweerde dat R. hem bedreigde met een pistool om mee te gaan naar Lichtervelde, maar dat achtte de rechtbank niet bewezen. Beiden moeten aan het slachtoffer in totaal 28.000 euro schadevergoeding betalen.