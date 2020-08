Veel interesse voor eerste uitverkoopdag bij De Beelderij: “Alles moet weg” Sam Vanacker

07 augustus 2020

17u03 2 Lichtervelde Ondanks de hitte kreeg De Beelderij vrijdag veel kooplustigen op bezoek voor de eerste van drie uitverkoopdagen. Het kunstatelier voor personen met een beperking van Tordale verhuist in september van Lichtervelde naar Torhout. Honderden grote en kleine kunstwerken moeten daarom de deur uit.

Met de nakende verhuis komt straks een einde aan vijf jaar Beelderij in Lichtervelde, al was het atelier in de Statiestraat altijd al een tijdelijke oplossing in afwachting van een permanente locatie in Torhout. Ondertussen is de renovatie van De Peerdenposterij in de Rijselstraat zo goed als af en in de derde week van september verhuist alles naar Torhout. Bijna alles, want het is niet de bedoeling dat de honderden beelden, schalen, schilderijen, kopjes en andere kunstwerken die in de loop der jaren in Lichtervelde gemaakt werden mee verhuizen naar de Peerdenposterij.

Onze schalen en kopjes doen het heel goed, maar ook voor de grotere werken is er interesse.”

“Hoe meer we kunnen verkopen, hoe liever”, zegt begeleidster Ellen Mortier. Samen met haar collega’s en vrijwilligers heeft ze de voorbije dagen honderden kunstwerken van een prijskaartje voorzien en in de tuin tentoongesteld. “Het grootste werk, Down De Reus van Franky Delaere, verhuist mee naar Torhout, maar we hebben werken in alle mogelijke kleuren, maten en vormen. Vrijdagvoormiddag alleen al hebben we veertig bezoekers in de tuin gehad. Onze schalen en kopjes doen het heel goed, maar ook voor de grotere werken is er interesse.”

Eilandje van rust

De kunstenaars zelf, een dertigtal personen met een beperking waarvan sommigen maanden werk in hun beeld stoppen, waren er vrijdag niet bij omwille van de coronamaatregelen. “Ze gaan Lichtervelde missen”, zegt Ellen. “Dat geldt eigenlijk voor ons allemaal. We zitten hier op een eilandje van rust en de mooie tuin is altijd een fantastische troef geweest. De Peerdenposterij wordt een nieuw hoofdstuk voor ons, maar ergens kijken we er ook wel naar uit. Het is geen toeval dat heel veel van onze kunstenaars sinds juli beelden van paarden aan het maken zijn. Al worden er hier sinds 1 augustus geen nieuwe beelden meer gemaakt omdat we die anders ook mee zouden moeten verhuizen.”

Nog twee dagen

Wie een beeldje van De Beelderij in huis wil halen, kan op uitverkoopdagen vrijdag 21 en vrijdag 28 augustus ook nog terecht in de tuin, telkens tussen 10 en 18 uur. Bezoekers dienen een mondmasker te dragen en eventueel een eigen doos of tas mee te brengen. Nog dit: het staat ondertussen zo goed als vast dat het Lichterveldse buurtpunt straks een onderkomen krijgt in het leegstaande gebouw van Tordale. Het eerste wapenfeit op die locatie wordt Radio Lichtervelde.