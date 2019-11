VBS ‘t Vlot haalt huursubsidie binnen voor toekomstig nieuw kleuterblok Sam Vanacker

25 november 2019

14u21 0 Lichtervelde Vrije Basisschool ‘t Vlot in Lichtervelde heeft via het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (Agion) een huursubsidie van 136.835,80 euro toegekend gekregen voor de huur van een nieuw te bouwen kleuterblok. Al is de bouw nog niet voor onmiddellijk.

‘t Vlot is al langer vragende partij voor een nieuw gebouw voor de kleuters, al betekent de toekenning van de subsidies niet dat het financiële plaatje nu al volledig rond is. Via het relatief nieuwe systeem van huursubsidies kunnen scholen ervoor kiezen om via een externe partner een gebouw te laten zetten, waarna de school zeventig procent van de huur van dat nieuwe gebouw kan betalen met overheidssubsidies. “Dat onze huursubsidieaanvraag goedgekeurd is, is een opsteker, maar we hebben nog een lange weg af te leggen”, reageert algemeen directeur van de scholengroep Ann Stael. “Wanneer en hoe het nieuwe kleuterblok in Lichtervelde effectief gerealiseerd zal worden zal afhangen van de andere financiële middelen die we ter beschikking hebben. We hopen in de loop van 2020 in elk geval enkele knopen te kunnen doorhakken.”