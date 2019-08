Varkenshouders kunnen brand zelf blussen Alexander Haezebrouck

20 augustus 2019

13u01

Even paniek maandagmorgen in een varkensbedrijf langs de Oude Bruggeweg in Lichtervelde toen een brandje ontstond. De eigenares was bezig met een hogedrukreiniger in een stal met 150 zeugen toen het toestel plots vuur vatte. Het vuur sloeg even over naar de stal zelf en de veehouders alarmeerden de brandweer. De veehouders slaagden er gelukkig zelf in om het vuur snel te doven met enkele emmers water. De schade bleef erg beperkt, niemand raakte gewond.