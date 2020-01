Valentijnsactie Lichtervelde Lieft aan vijfde editie toe Sam Vanacker

08 januari 2020

11u45 0 Lichtervelde Het gemeentebestuur, vzw Samen Ondernemen en Unizo slaan voor het vijfde jaar op rij de handen in elkaar met ruim vijftig lokale horecazaken en handelaars voor de valentijnsactie Lichtervelde Lieft.

De actie is ondertussen uitgegroeid tot een vaste waarde in Lichtervelde en zorgt steevast voor een warme valentijnssfeer in het centrum van de gemeente. De spaaractie verloopt nagenoeg volgens hetzelfde principe als de eindejaarsactie. “De twee acties volgen elkaar misschien relatief kort op, maar zowel de eindejaarsactie als de valentijnsactie zijn telkens een succes. De Lichterveldenaars houden van stempelkaarten”, zegt schepen Els Kindt (CD&V).

Vanaf 14 januari tot en met 14 februari verwennen de deelnemende horecazaken de klanten met een extraatje, terwijl je bij de winkeliers stempels kunt verzamelen. Wie een volle stempelkaart heeft, maakt kans op een citytrip, een diner of andere prijzen. Tijdens de actie komen er opnieuw rode harten in het straatbeeld en komen er spandoeken op de kubussen. Deelnemende zaken zijn te herkennen aan een V-bord. Net als bij de vorige editie zorgen de leerlingen van de Lichterveldse scholen en de leerlingen van het SASK terug voor hartverwarmende kunstwerkjes.